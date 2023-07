Vrouw gebeten door slang in duinen bij Castricum

Een 55-jarige vrouw is in de Noord-Hollandse duinen gebeten door een slang. Om wat voor slang het gaat, is nog niet duidelijk. Tegen NH Nieuws zegt ze dat ze door de beet misselijk en duizelig werd.



De vrouw uit Egmond-Binnen was zaterdag tijdens een fietstochtje in de buurt van Bakkum aan het pauzeren toen ze een scherpe pijn voelde in haar been. In eerste instantie dacht ze dat ze gestoken was door een horzel of dat er een scherpe tak in haar bovenbeen prikte, tot ze wat zag wegkronkelen, zegt ze tegen de regionale zender.



In eerste instantie was er geen sprake van paniek en ging de vrouw nog in zee zwemmen. Maar nadat ze misselijk en duizelig was geworden besloot ze 's avonds samen met haar man toch naar de huisartsenpost te gaan. Die stuurde haar door naar het ziekenhuis.



Bijna een week later doet de wond in haar been nog pijn en voelen haar vingers en tenen nog doof. Ze is wel thuis. Een antiserum wilde het ziekenhuis niet geven, omdat onduidelijk is door welk type slang ze is gebeten en het middel vervelende bijwerkingen heeft. Het ziekenhuis houdt haar wel in de gaten.



PWN, de natuurbeheerder van het Noordhollands Duinreservaat, heeft contact gehad met de vrouw. "We vinden het erg vervelend dat ze door de slang is gebeten." In het gebied wonen volgens PWN geen giftige slangensoorten. Daarom bestaat het vermoeden dat de slang daar door iemand is uitgezet. Met specialisten wordt gekeken wat er gedaan kan worden en hoe vastgesteld kan worden welk type slang het is geweest.



PWN voegt aan het bericht toe dat de kans heel klein is dat iemand een slang tegenkomt op een pad of op de weg.

Geen tuinslang maar een duinslang...

Wat een addergebroed zeg!

Welke idioot laat er nu een slang los in de natuur? Als je er niet meer voor wilt/kunt zorgen, prima..maar breng hem dan naar een goeie opvang. Die zitten door heel Nederland. Maar je laat zo'n beest niet los in de natuur. In Nederland is er maar één giftige slang en dat is de adder. Wat is het volgende? Dat er iemand zijn ratelslangen beu wordt?

