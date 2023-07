Met mensenpoep bezaaide snelweg zorgt voor kettingbotsing

In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een vrachtwagen voor chaos op de weg gezorgd. De vracht van de truck lekte op het wegdek, waarna er meerdere auto's crashten. De vrachtwagen vervoerde menselijke uitwerpselen.



Volgens lokale media is er zoveel menselijke poep op het wegdek gelekt dat er een botsing van 4 tot 8 auto's heeft plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. De eerste berichten hadden het over een olielek, maar dit bleek later dus poep te zijn.

Dan zit je pas goed in de stront!

