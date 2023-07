Dierenambulance woest om roze geverfde duiven

Dierenambulance woest om roze geverfde duiven: 'Als dit humor is...'Het zal waarschijnlijk niet voor de lol gedaan zijn, maar er lopen natuurlijk toch een aantal vreemde figuren rond op de wereld: in Emmeloord zijn twee duiven roze geverfd of gespoten. Een video daarvan is gedeeld door de dierenambulance, die niet bepaald om het voorval kan lachen.Sterker nog: Ze zijn woest. "Als dit humor is dan hopen wij dat de dader dezelfde humor ondergaat", schrijven ze bij de video. Ze hebben er goede hoop op om de dieren te kunnen opvangen. "Gelukkig zijn ze vaste gasten bij lieve mensen dus is er een redelijke kans dat we ze kunnen vangen."Uiteraard horen ze graag van mensen die tips hebben, anoniem mag ook. Dat zou namelijk zeer welkom zijn voor het doen van aangifte om dierenmishandeling. Ze hebben bij het bericht een telefoonnummer geplaatst.Onder het bericht een reactie achterlaten kan ook. Sommige mensen doen dat dan ook al, maar dit zijn vooral nog reacties vol met onbegrip.