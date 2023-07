Grote boze wolf verschenen in maisveld in Geesteren

GEESTEREN - Het maïsveld van Willy Erinkveld in Geesteren is ook dit jaar weer omgetoverd tot doolhof. De boer wil ieder jaar een ander figuur in het maïs te zetten en koos voor de editie van 2023 een actueel thema."Na het succes van vorig jaar hebben we dit jaar gekozen voor Roodkapje en de (boze) wolf", aldus Erinkveld. Vorig jaar sierde een gigantische Donald Duck het veld. In de jaren ervoor hadden de figuren vaak iets te maken met de boerderij, maar wegens het jubileumjaar van het stripfiguur koos de boer in 2022 voor dat thema. Dit jaar is het dus Roodkapje en de wolf die in het maïsveld zijn verschenen. Tijdens de tocht door het doolhof moeten bezoekers vijf opdrachten oplossen, waardoor ze meer te weten komen over het leven op de boerderij. Ook de stallen zijn toegankelijk voor de kinderen."Sommigen zullen misschien gedacht hebben dat er dit jaar geen Maïsdoolhof zou komen, omdat op het betreffende perceel gras gezaaid is", vertelt de boer. "Toch is er wel een doolhof op het perceel ernaast." Dat het doolhof nu pas open gaat heeft volgens Erinkveld te maken met het weer: "Door de natte weersomstandigheden in het voorjaar is de maïs wel iets later gepoot", vertelt hij. "En daardoor gaat het doolhof ook nu pas open." Bezoekers zijn vanaf woensdag welkom in het Geesterense doolhof.