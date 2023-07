Vegan vaak helemaal niet vegan

Eén op de drie vegan producten in de Britse supermarkten blijkt helemaal niet vegan te zijn. Onderzoekers van Hampshire and Kent Scientific Services controleerden 61 vegan gelabelde producten. Maar liefst 24 daarvan (39%) bevatten toch eieren of melk. De onderzochte producten waren onder andere vegan chocolade truffels, pizza’s, burgers, muffins en wraps.



Door de verkeerde etikettering krijgen consumenten die er bewust voor kiezen geen dierlijke producten te eten, onbewust toch dierlijke producten binnen. Verkeerd etiketteren is onethisch, maar het kan bovendien gevaarlijk zijn voor mensen met een voedselallergie voor dierlijke producten.



Een survey van de Chartered Trading Standards Institute onder 2.000 Britten toonde aan dat 76% van de respondenten denkt dat vegan betekent ‘zonder enige dierlijke toevoeging’ en dat 85% van de mensen met een melkallergie denkt dat ze veilig vegan voedsel kunnen eten, ondanks dat er tot nu toe geen wettelijke definitie voor ‘vegan’ bestaat.



In het VK en de EU zijn er wel drempelwaardes voor sporen van gluten, maar niet voor ingrediënten afkomstig van dieren. Op dit moment moeten fabrikanten maar bij 14 stoffen of producten die allergieën kunnen veroorzaken, de aanwezigheid op het etiket vermelden met vetgedrukte tekst of andere indicatoren.



Dat kan beter. Het gebrek aan regelgeving kan een aanzienlijk risico vormen voor mensen die last hebben van een melk- of schaaldierallergie. Dat zijn 1 op de 6 mensen in het VK. Als dat niet gebeurt, kan het zelfs fataal aflopen.



Maar ook in Nederland is de allergeneninformatie nog niet altijd perfect. Uit eerder onderzoek bleek dat dat 46% van de 157 mensen met een allergie die keurig rekening hielden met allergenenlijstjes, toch last kregen van allergische reacties.

Reacties

15-07-2023 10:09:59 Mamsie

Oudgediende



Belazer de wereld en begin bij de argeloze consumenten.

15-07-2023 13:18:50 allone

Oudgediende



@Mamsie :



Maak dan toch zelf je eigen eten, vers. Dan weet je wat er in zit. En dat is sowieso gezonder.

Vooral als je een levensbedreigende allergie hebt

Als je vegan eet om morele redenen zul je van wat melk niet sterven.



Overigens heb ik wel eens vegan-cookies voor iemand gekocht en dan staat op de verpakking dat ze in een fabriek gemaakt worden waar noten en zuivelproducten gebruikt worden en dat die er eventueel in kunnen zitten, al staan ze niet onder de ingrediënten



