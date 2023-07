Hoge Raad berispt rechter die complottheorie MH17 verspreidt

Een strafrechter van het gerechtshof in Den Haag is door de Hoge Raad berispt vanwege een poging tot ondermijning van een strafproces, meldt het FD. En het gaat niet zomaar om een zaak, maar om het strafproces omtrent rampvlucht MH17. Volgens FD-journalist Bart Mos zou de rechter in kwestie collega's die betrokken waren bij het proces geprobeerd hebben te beïnvloeden met complottheorieën.



Die complottheorieën zijn afkomstig uit een boek dat is geschreven door de broer van de desbetreffende rechter. Daarin bepleit hij een alternatieve theorie over het neerschieten van vlucht MH17. 'De broer schrijft dat twee Britse MI6-agenten een BUK-lanceerinrichting in Oost-Oekraïne hebben geplaatst en dat MH17 vervolgens uit de lucht is gehaald door twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen', licht Mos toe.



Volgens het complotverhaal zouden onder andere de CIA, Europese Unie en Nederland hebben samengewerkt om het vliegtuig neer te halen. De theorie wordt met name in Rusland verspreid en geloofd. Mos stelt dat rechter Charlotte van Rijnberk ook bij het gerechtshof in Den Haag probeerde het verhaal onder de aandacht te brengen. Zo deelde ze het boek uit waarin de complottheorie beschreven stond en heeft ze ook een leeswijzer geschreven over het boek.



'Daarnaast stelt Van Rijnberk dat het proces rondom MH17 een 'showproces' is en dat er nieuwe rechters en officieren nodig zijn', legt Mos uit. Ondanks het feit dat de rechter zelf werkzaam is op een andere afdeling bij het gerechtshof, de afdeling belastingrecht, is er toch eerst een interne tuchtperiode gestart en is Van Rijnberk inmiddels berispt.



Desondanks kan zij wel aanblijven als rechter. 'Je vraagt je af waarom zo'n wappie kan blijven zitten', stelt Mos. 'De rechtspositie van rechter is heel sterk. Niemand kan ze ontslaan tenzij ze er een enorm potje van maken, je zou kunnen zeggen dat het nu wel het geval is, maar ze kan gewoon doorgaan.' Wel komt de berisping de carrière van Van Rijnsberk niet ten goede.

Reacties

12-07-2023 11:11:20 CeeDee

Senior lid

Zeer triest dat ze zich voor het Russische desinformatiekarretje laat spannen.

12-07-2023 11:22:39 Buick

Erelid



Die moet gewoon ontslagen worden.

Als je jezelf zo vergiftigd met rare idee:en en wanen, dan kan je toch niet meer logisch nadenken.

En dan kan je ook geen belastingrecht meer doen want je geloofd dingen die er niet zijn.

Wordt tijd voor een gesloten afdeling voor haar.

12-07-2023 12:20:43 allone

Oudgediende



: Worden broer en zus ervoor betaald? Wat een verward verhaal; ik zie geen enkele logica in t verhaal. Als je dan toch een complottheorie wil verzinnen, doe t dan goed. @CeeDee : Worden broer en zus ervoor betaald?

