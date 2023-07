Lady Gaga hoeft hondendief geen beloning te betalen

Lady Gaga (37) hoeft een vrouw die in 2021 haar honden had teruggegeven geen beloning te betalen. De vrouw, die later medeplichtig bleek te zijn aan de diefstal van de honden, had Lady Gaga aangeklaagd omdat zij nooit een beloning had gekregen. De rechtszaak is nu geseponeerd, meldt entertainmentwebsite ‘TMZ’.



“De wet staat niet toe dat een persoon een misdaad pleegt en er vervolgens van profiteert”



De zangeres was in 2021 haar honden een aantal dagen kwijt. De Franse buldogs werden gestolen nadat de hondenuitlater van de Amerikaanse zangeres was neergeschoten. Lady Gaga loofde daarop een beloning van 500.000 dollar uit voor degene die de honden zou terugbrengen. Op diezelfde dag bracht een vrouw, Jennifer McBride, de honden terug. Zij beweerde destijds dat ze de Franse buldogs vastgebonden aan een paal had gevonden. Later bleek echter dat McBride zelf ook betrokken was bij de hondendiefstal en daarvoor is veroordeeld.



McBride diende desondanks een aanklacht in omdat zij haar beloning nooit heeft ontvangen. De advocaten van Lady Gaga wilden dat de zaak geseponeerd zou worden. “De wet staat niet toe dat een persoon een misdaad pleegt en er vervolgens van profiteert”, lieten zij vorige maand weten.



In de zaak van de hondendiefstal zijn al meerdere mensen veroordeeld. De hoogste straf werd opgelegd aan de man die in februari 2021 de hondenuitlater van de zangeres had neergeschoten. Hij moest 21 jaar de cel in.

