Vliegtuigje zoekt miljonair die zelf van niks weet

DOETINCHEM - Een vliegtuigje van de Staatsloterij heeft in Doetinchem zaterdag een oproep gedaan aan de eigenaar van een staatslot waarop 1 miljoen euro is gevallen. De trekking was op 10 juni en de prijs viel in de gemeente Doetinchem. Maar wie is miljonair zonder dat hij er erg in heeft?Het winnende lot is DB 69157. "Het komt voor dat spelers hun winnende lot niet direct verzilveren", meldt de Staatsloterij. "Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Om de prijs te kunnen uitkeren, moet de winnaar zich met het Staatslot melden op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is."Hobbyfotograaf Wim Derksen uit Doetinchem zag het vliegtuigje zaterdag boven de stad cirkelen. "Ik was op weg naar de fitness en wist dat het vliegtuig zou komen, want ik had het in de krant gelezen. Toen ik inzoomde zag ik de tekst."'Ik heb niet zoveel meer te wensen'Wat zou hij zelf doen met 1 miljoen? "Ik heb vroeger wel eens loten gekocht en dan won ik wat eigen geld. Ik heb niet zoveel meer te wensen", zegt de Doetinchemmer. "Ik ben 76. Ik denk dat ik een heleboel aan goede doelen zou geven. En misschien maak ik wel een reisje. Er gaat ook veel naar mijn kinderen, natuurlijk."Tonny Dijkhuizen van de Nederlandse Loterij begeleidt prijswinnaars en legt uit: “Omdat het winnende staatslot in de winkel is gekocht, weten wij niet wie de winnaar is. We zien vaak dat loten in de winkel worden gekocht door buurtbewoners. Daarom roepen we iedereen in de gemeente Doetinchem op om toch nog een keer thuis te zoeken naar het winnende lot.”Wie een staatslot in de winkel koopt, kan de prijs tot één jaar na de trekkingsdatum innen, daarna niet meer. En 1 miljoen euro is 1 miljoen euro, belooft de Staatsloterij. "Je hoeft geen cent kansspelbelasting te betalen."De Staatsloterij maakt de gegevens van de prijswinnaar niet bekend.