Gamers ontdekken mysterieuze deuk in hun hoofd

Online gaan filmpjes viraal van gamers en streamers die mysterieuze deuken in hun hoofden ontdekken. De oorzaak? Het langdurig dragen van een hoofdtelefoon.



In de filmpjes is te zien hoe gamers en streamers hun hoofden kaal scheren omdat ze willen weten of ze ook met ‘de deuk’ zitten. In een van de filmpjes is de verbazing groot wanneer de deuk ontdekt wordt: «Dit is waar mijn hoofdtelefoon zit. Ik dacht dat het gewoon mijn haar was dat niet goed zat, maar er zit gewoon een deuk in mijn hoofd, what the fuck!»



Maar klopt dit wel? Volgens een studie die gepubliceerd werd in de National Library of Medicine is er 135 kg nodig om een kleine breuk te veroorzaken in de schedel. Langdurig een hooftelefoon dragen zal je schedel dus zeker niet beschadigen. De deuk gaat na een tijdje vanzelf weer weg.

Reacties

09-07-2023 10:50:58 Emmo

Stamgast



Mag ik hier uit concluderen dat mensen die veel videospelletjes spelen een gaatje in hun hoofd hebben?

09-07-2023 13:07:17 Mamsie

Oudgediende



Ik denk niet dat die deuken in de schedel zitten. Maar in het weefsel eromheen.

Net als bij mensen die een een bril dragen. Daar zie je soms ook lijnen lopen van de ogen maar de oren als de bril afgezet is. Dus waar de pootjes van de bril in het vlees gedrukt hebben.

