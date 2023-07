Kitten gered uit achterwiel van auto in parkeergarage Maastricht

Waar je een kitten niet verwacht tegen te komen? Toch wel in een parkeergarage. In Maastricht, in de parkeergarage onder het Vrijthof, gebeurde dat echter wel: daar kwam een jonge kat vast te zitten bij het achterwiel van een auto. De brandweer heeft het beestje gered.



Dave Muller wist niet wat hij zag toen hij terugkwam van een gezellige avond. Bij het achterwiel van zijn auto trof hij twee mensen aan. Bij het wiel bleek een kitten vast te zitten. Na meerdere pogingen om het beestje los te krijgen, moest de brandweer er aan te pas komen om de kitten te bevrijden.



De euforie na de redding was van korte duur, toen de kitten ervandoor ging. Maar uiteindelijk kroop het beestje weer terug onder de motorkap en heeft de brandweer na veel moeite het beestje toch weten te vangen.

Reacties

07-07-2023 19:38:07 allone

Oudgediende



Waar kwam dat dier vandaan?

07-07-2023 21:19:10 allone

Oudgediende



@Emmo :

… en die woont in een parkeergarage? … en die woont in een parkeergarage?

07-07-2023 22:47:48 Mamsie

Oudgediende



Laatste edit 07-07-2023 22:48 @allone : Ze hebben het gevraagd maar het dier beriep zich op zijn zwijgrecht. En zei dus geen woord.

