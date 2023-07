Frans Timmermans linkt stormdode aan klimaatverandering

Zomerstorm Poly zorgde woensdag voor veel schade en hinder, maar ook voor minstens zoveel woede en irritatie. Eurocommissaris Frans Timmermans linkte de dood van een 51-jarige vrouw - als gevolg van Poly - aan de huidige klimaatverandering. ,,Totale onzin’’, aldus Weerplaza.Vanuit Brussel klonk vandaag een opvallend geluid. Tijdens een persconferentie uitte Eurocommissaris Frans Timmermans zijn medeleven aan de nabestaanden van de vrouw die overleed nadat in Haarlem een boom op haar auto was gevallen. „Het heeft allemaal te maken met klimaatverandering”, zei Timmermans „Als we voorbeelden willen van hoe dringend het is, hoeven we slechts naar buiten te kijken.”En precies die uitspraak viel totaal verkeerd en wordt aan alle kanten weerlegd. Wouter van Bernebeek van Weerplaza op Twitter: ‘Totale onzin! Windstormen zijn van alle tijden en gedragen zich zeer wispelturig... als de straalstroom even gunstig ligt kun je er toevallig drie na elkaar hebben en dan weer 5 jaar geen. Uit de statistieken blijkt ook geen enkele toename erin. Jammer dat dit erbij wordt gehaald...’ Hij vervolgt: ‘Er wordt beweerd dat zo’n storm ‘helemaal’ een gevolg van klimaatverandering is en dat slaat nergens op. Eruit gegooid met nul onderbouwing of kennis.’