Hilariteit om bladblazende groenmedewerker tijdens storm Poly

Het ziet er misschien wat kolderiek uit. Terwijl in bijna heel het land de takken door de lucht vlogen, wegen werden afgezet en trein- en vliegverkeer werd stilgelegd, gingen toegewijde medewerkers van de groendienst in Dronten gewoon de straat op. Op sociale media kon men er wel om lachen. ‘Niets komt tussen een man en zijn bladblazer’.Natuurlijk, ook tijdens een fikse storm moeten de straten keurig aangeharkt blijven. Maar toen Daan in Dronten vanuit zijn raam zag dat een medewerker van de groenvoorziening een bladblazer tevoorschijn haalde, moest hij zijn verbazing toch even delen op Twitter. ‘Gaat even in de storm de heg snoeien én alles opruimen met een BLADBLAZER. Haal die mannen naar binnen joh.’ De man was ook een buurtbewoner al opgevallen.Gezien de reacties onder Daan zijn bericht zijn er meer mensen die dit wel een heel toegewijde gemeentemedewerker vonden. De reacties variëren van ‘het stond in de planning’, ‘afspraak is afspraak’ en ‘niets komt tussen de man en zijn bladblazer’ tot ‘hij doet gewoon z'n werk (ook al ziet het er nutteloos uit)’ en ‘deze man werkt tenminste’.Meer serieuze reacties waren er ook. Zo noemt Esther het een onverantwoorde actie van de gemeente om deze medewerkers in de storm naar buiten te sturen.