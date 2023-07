Trouwen op de snelweg in storm Poly

Het moet één van de meest bijzondere trouwfoto's van het jaar zijn: de foto die Karin vanmorgen maakte van Hendrik en Nellie. Door storm Poly kwam het bruidspaar uit Urk namelijk in een lange file te staan op de A6, en dus zat er maar één ding op: de auto uit.Karin Smit-Ten Napel van bruidsfotografie Met Pitt was samen met Hendrik en Nellie uit Urk onderweg naar de fotolocatie toen ze stil kwamen te staan op de snelweg. Tussen Lemmer en Bant stond het helemaal vast. "We stonden echt al even stil, en je hebt nou eenmaal niet zo veel tijd op een trouwdag. Het was buiten droog, dus zei ik: weet je wat? We moeten maar gewoon uitstappen en foto's maken. Anders wordt het niets meer."En zo geschiedde. Tussen de takken die door storm Poly op de snelweg waren beland en de vrachtwagens en auto's die al enige tijd stilstonden, besloot Karin de bruidsfotoshoot op de A6 te doen."Hendrik en Nellie zeiden meteen: is goed, doen we. Die stonden er helemaal voor open en we hebben echt ontzettend veel lol gehad. Wie maakt dit nou mee?"Natuurlijk was er ook nog wel wat spanning: er moest nog gegeten worden en om half vier moest het ja-woord worden gegeven in de kerk. "Maar gelukkig duurde de file niet zo lang meer nadat de shoot was gedaan. We waren snel weer onderweg en hebben zelfs nog wat foto's op de geplande fotolocatie kunnen maken. Het bruidspaar had een ruime planning gemaakt. Bij veel andere bruiloften zou het nu in de soep gelopen zijn."Zelfs het bruidskapsel van Nellie zit nog perfect na een shoot in de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, verzekert Karin. "Ik kan je vertellen, we hebben vreselijk goede kappers op Urk. Zelfs de losse plukjes zitten nog perfect. Echt een stormproof kapsel."