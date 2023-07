Mestopslag doet plannen voor nieuwbouw in Hattemerbroek de das om

Het plan van de gemeente Oldebroek om 36 huizen te bouwen op een perceel aan de Zuiderzeestraatweg, gaat (voorlopig) de prullenbak in. De gemeente heeft namelijk geen rekening gehouden met de mestopslag van een omwonende. En die stapte naar de rechter.Al jaren keek Hattemerbroek uit naar de bouw van 36 woningen op de plek waar de familie Borst een boerderij en land had, langs de Zuiderzeestraatweg. Er zou een mix van woningen komen, van een kleine twee ton tot bijna 500.000 euro. Bovendien zouden Oldebroekers voorrang krijgen bij de koop van die nieuwbouwhuizen.Die voorkeursbehandeling was zelfs opgenomen in een overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar. De jubelende folders en juichwebsites met de plannen waren al klaar. De partijen werden in 2021 echter teruggefloten door de Hoge Raad. Het bleek juridisch niet toegestaan om op welke wijze dan ook een voorrangssituatie te creëren.Nog geen jaar later gloorde er toch weer hoop voor Hattemerbroekers die een woning zoeken. Gemeenten mogen straks namelijk de helft van alle woningen die vrijkomen reserveren voor hun eigen inwoners. Ook krijgen ze meer vrijheid om huizen toe te wijzen aan leraren of verpleegkundigen, de zogenoemde cruciale beroepen. Het kabinet verandert daarvoor de wet.Maar die blijde verwachting werd de grond in geboord, want nu blijkt dat het hele project niet door mag gaan. Een mestopslag in de buurt van de plek waar de woningen moeten komen doet het plan de das om. De gemeente dacht dat die opslag illegaal was en hield er daarom geen rekening mee in het bestemmingsplan. Maar dat had ze wel moeten doen, stelt de Raad van State. Een omwonende, die de mestopslag gebruikt voor zijn bedrijf, maakte met succes bezwaar tegen de plannen van de gemeente.Maar waarom is het zo erg dat er een mestopslag in de buurt van het gebied ligt waar woningen moeten komen?Omdat de gemeente dacht dat de mestopslag illegaal was, hield ze er geen rekening mee in de plannen. Maar de opslag is wél legaal, en ligt te dicht bij te bouwen woningen. Wanneer de woningen eenmaal gebouwd zouden zijn, kunnen de bewoners handhaving eisen van die afstandsnorm. En daardoor komt het gebruik van de mestopslag in gevaar, oordeelt de Raad van State.En dus moet de gemeente terug naar de tekentafel. ,,Deze uitspraak is erg teleurstellend’’, zegt gemeentewoordvoerder Ronald Aarts. ,,Dit betekent vertraging van de woningbouw in onze gemeente, waar zoveel behoefte aan is.’’Toch laat Oldebroek het er niet bij zitten. ,,We zijn op veel punten in het gelijk gesteld en we zien aanknopingspunten om op deze locatie woningbouw te realiseren, ondanks het punt van de mestplaat. We bestuderen de uitspraak nog verder en kijken samen met de diverse partijen naar onze opties en mogelijke vervolgstappen’’, zegt Aarts.