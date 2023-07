Brommobiel maakt toerritje op snelweg Afsluitdijk

Ze wilden een toeristisch rondje IJsselmeer doen. En omdat de Afsluitdijk momenteel niet toegankelijk is voor langzaam verkeer, namen ze met hun 45 kilometer-autootje de snelweg. Logisch toch? Dat vond de politie niet.



Agenten haalden de brommobiel eerder deze week ter hoogte van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand van de weg. Meerdere weggebruikers hadden het 45 km-autootje zien rijden op de snelweg en maakten daar melding van. Bij de afslag Zurich begeleidden agenten het voertuig de snelweg af.



Bij Den Oever was het stel - ondanks zorgvuldige voorbereidingen - gestuit op een afsluiting van het fietspad in verband met de werkzaamheden aan de dijk. Hierop ging de reis verder over de autosnelweg. Bij achteropkomend verkeer week de bestuurder uit naar de vluchtstrook om medeweggebruikers te laten passeren.



De bestuurder trok het boetekleed aan en gaf aan zich bewust te zijn van de risico’s, met name het enorme snelheidsverschil. Hij had, naar eigen zeggen „het gokje genomen”. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie bepaalt het boetebedrag.



Het fietspad op de Afsluitdijk is al vier jaar gesloten voor al het verkeer in verband met werkzaamheden aan de dijk. Had de brommobiel-eigenaar dit weekend uitgekozen voor het ritje, dan had hij geen probleem gehad. Dit weekend is het fietspad tussen 08.00 en 18.00 uur tijdelijk geopend voor (brom)fietsers en voetgangers, zodat ze alvast een keer gebruik kunnen maken van de buitendijkse fietspaden.

