Hele gezin Will Smith aan de drugs

Het gezin van Jada Pinkett-Smith en haar man Will heeft een wel heel bijzondere manier om de banden gezond te houden. De familie zit massaal aan de psychedelica. Dat doet wonderen voor de onderlinge relaties, vertelt zoon Jaden tijdens de Psychedelic Science conferentie in Denver.



Moeder Jada zit al jaren aan de psychedelica en is daar open over. Nu blijkt dat ze ook de familie heeft aangestoken met de wonderen van drugs. "Ze deed het al heel lang en uiteindelijk heeft ze iedereen laten zien wat het kan doen. Al onze gezinsleden gebruiken het op hun eigen manier", vertelt de 24-jarige zoon van Will en Jada volgens USA Today.



Door psychedelica te gebruiken voelt Jaden naar eigen zeggen meer empathie voor zijn zusje Willow van 22 en hun halfbroer Tray (30). "Broers en zussen kunnen zoveel ruzie maken. Dat hebben wij ook gedaan in het verleden", deelt Jaden. "De hoeveelheid liefde die ik voor ze voel tijdens een psychedelische ervaring is zo mooi en oprecht."

