Jonge vrouw 15 jaar vastgehouden op erf als huisslaaf

Een vrouw uit het dorp Kamerik wordt ervan verdacht een jonge vrouw – wier leeftijd niet bekend is – 15 jaar lang te hebben uitgebuit. Volgens de Arbeidsinspectie is ze nooit betaald voor haar werkzaamheden.

Kortom, ze werd gebruikt als slavin.



De vrouw zou onder erbarmelijke omstandigheden geleefd hebben in een stacaravan op het terrein van het bedrijf en lange werkdagen hebben gemaakt. Zo moest ze gedwongen schoonmaken en administratieve taken doen. Ook werd haar persoonlijke vrijheid ingeperkt. “Hoe is het mogelijk dat dit zo lang kon gebeuren”, vertelt de geboren Kameriker en veehouder Hans Habben Jansen. “Een verschrikkelijk verhaal. Het lijkt een versie van die toestand in Ruinerwold waar een vader z’n kinderen gevangen hield.”



De caravan waarin ze woonde bleek niet brandveilig en is daarom meteen gesloten. “Het is een buitengewoon verdrietige situatie. Heel heftig dat dit kan plaatsvinden en dat mensen elkaar zoiets aandoen. Hoe heeft dit al die jaren kunnen voortduren, waren er geen signalen in de omgeving? De vrouw is opgevangen op een geheim adres en maakt het naar omstandigheden goed”, aldus burgemeester Victor Molkenboer tegen RTV Utrecht.



Het boerenbedrijf ligt vrij geïsoleerd aan een zes kilometer lange weg. Dinsdag grepen politie, gemeente, hulpverlening en Nederlandse Arbeidsinspectie in. Zo kon het slachtoffer worden bevrijd uit deze misère.



De woning van de verdachte vrouw en twee andere panden op het terrein in Kamerik zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer administratie, laptops en tablets in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een geldbedrag. Het onderzoek is verder nog in volle gang.



De 53-jarige verdachte is opgepakt op verdenking van arbeidsuitbuiting en mensenhandel.



Een buurtbewoner zegt in het AD niet verbaasd te zijn over de aanhouding van de vrouw. “Dat meisje ken ik wel, al weet ik niet hoe zij heet. Die vrouw beschouwde de jonge vrouw als haar dochter, maar dat is helemaal niet zo. De vrouw is kinderloos, volgens mij. Zij wonen daar al lang en wij kennen ze dus ook al lange tijd en we hebben genoeg bonje met haar gehad.”

Waar kwam die jonge vrouw vandaan? Heeft niemand haar ooit gemist?

