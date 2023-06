Met deze loterijwinnaars liep het slecht af

We dromen er allemaal van, het winnen van een loterij. In gedachten lig je aan het zwembad van je eigen villa in een tropisch oord te genieten van de fijne dingen in het leven. Voor sommigen werd deze droom werkelijkheid, ze wonnen de jackpot van een loterij. Voor sommige winnaars veranderde hun leven hierdoor in een regelrechte hel, voor anderen betekende het zelfs het einde van hun leven. Hieronder lees je waarom geld niet altijd gelukkig maakt.



James Hugston (300 miljoen)

De 23 jarige James hugston was één van de powerball loterijwinnaars en werd multimiljonair na het winnen van de jackpot. Maar voordat hij het geld binnen had (het uitkeren duurt zes tot acht weken) had hij een lening afgesloten, kocht een huis ter waarde van miljoenen dollars en besloot daar een feestje voor zichzelf te geven. Hij werd een paar weken na de trekking dood gevonden tussen een kilo cocaïne, hij had die nacht ook tien prostituees op het internet besteld.



Michael Gebru (7,3 miljoen)

Deze Canadese loterijwinnaar was net ontslagen uit de fabriek waar hij werkte toen hij dit bedrag won in een plaatselijke loterij. Hij wilde met het gewonnen geld mensen helpen en besloot om naar Ethiopië te gaan om de bevolking er financieel bij te staan. Een paar weken naar zijn aankomst in zijn moederland is Michael onder mysterieuze omstandigheden overleden. De Ethiopische overheid bevestigd dat hij is vermoord, maar zijn erg terughoudend met het verstrekken van informatie. De moord is nog steeds niet opgelost, ook zijn gewonnen geld is zoek.



Willie Hurt (3,1 miljoen)

Voordat Willie Hurt deze grote prijs won was hij een gelukkig getrouwde man die goed bekend stond in het dorp waar hij en zijn gezin leefde. Binnen twee jaar na het winnen van de prijs was hij gescheiden van zijn vrouw, verloor hij de voogdij over zijn kinderen en stond hij terecht voor de poging tot moord op zijn vrouw. De reden? Een crack-cocaïne verslaving die hij ontwikkelde na het winnen van de loterij. Vandaag de dag woont hij in een trailerpark en leeft hij van een bijstandsuitkering.



Abraham Shakespeare (30 miljoen)

De 43 jarige Abraham was al een tijd niet meer gezien door zijn familie. Ze dachten dat hij zich verborgen hield voor mensen die constant geld van hem wilde hebben. Hij werd in November 2009 als vermist opgegeven. Na een zoektocht van de politie stuitte ze op zijn lichaam, verborgen in zijn eigen huis. De man was vermoord. De vermoedelijke dader is een vrachtwagenchauffeur die claimde de rechtmatige eigenaar te zijn van het gewonnen lot, en had de rechtszaak hierover verloren. De man is echter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

