Man verblijft bijna twee jaar in vijfsterrenhotel India zonder te betalen

Een man in India zou erin geslaagd zijn om bijna twee jaar in een vijfsterrenhotel in de hoofdstad New Delhi te verblijven zonder de rekening te betalen. Hij zou het hotel meer dan 5 miljoen Indiase roepies schuldig zijn, wat omgerekend zo'n €55.714 is.



De Indiase politie ontving uiteindelijk een klacht van managers van het hotel, het Roseate House in de buurt van de luchthaven van New Delhi, nadat ze hadden ontdekt dat de man in het hotel verbleef zonder te betalen, schrijft de BBC. Ze kwamen hier 603 dagen na het inchecken van de man achter.



De man, van wie de naam niet bekend is, zou op 30 mei 2019 zijn ingecheckt in het hotel nadat hij voor één nacht een kamer had geboekt. De man zou in het hotel hebben verbleven tot 22 januari 2022.



Volgens de aanklager zou de man hebben samengespannen met het personeel, dat hielp om de oplopende rekeningen te verbergen.



Hoewel hij niet betaalde, zou een van de personeelsleden zijn verblijf blijven verlengen, voegt het rapport eraan toe. Dit zou gebeurd zijn door te sjoemelen met de rekeningen van andere gasten of door deze simpelweg te wisselen met die van de man.



Een politieagent vertelt aan de krant the Indian Express: "Volgens hotelregels moet het personeel, als een gast meer dan 50.000 roepies aan het hotel schuldig is, de senioren informeren en de gast aansporen tot betaling. Dit is echter niet gebeurd."

Reacties

24-06-2023 10:27:25 Mamsie

Oudgediende







Zijn rekening heeft hij niet betaald. Maar hoeveel zou hij uitgegeven hebben aan smeergeld voor het personeel?

24-06-2023 11:49:34 omabep

Oudgediende









Quote:

Dit zou gebeurd zijn door te sjoemelen met de rekeningen van andere gasten of door deze simpelweg te wisselen met die van de man. @Mamsie : en hoeveel hebben zijn rekening betaald?

24-06-2023 13:23:44 allone

Oudgediende







Steeds in dezelfde kamer?

