Harry Styles legt concert stil zodat zwangere vrouw naar wc kan

Harry Styles heeft zijn concert in Cardiff in Wales eerder deze week stilgelegd zodat een zwangere vrouw in het publiek naar het toilet kon, zonder iets van de show te missen. Op TikTok gaat een video rond waarin te zien is hoe de zanger op het podium de vrouw toespreekt en aanmoedigt om even te gaan plassen. Harry werd in eerste instantie door de fan gevraagd om een babynaam te helpen kiezen.



Sian, zoals de vrouw in kwestie heet, wist de aandacht van Harry te trekken door hem tussen het optreden door te vragen een naam voor haar ongeboren baby te verzinnen. Hoewel hij in eerste instantie nog een beetje huiverig leek, wilde de zanger uiteindelijk toch wel meewerken aan het verzoek. De vrouw had vier opties, maar bekende dat ze eigenlijk eerst naar het toilet moest.



“Als je moet, dan moet je”, reageerde hij hierop. “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, dat Sian naar het toilet moet gaan toch?”, vroeg de zanger vervolgens aan het publiek, dat instemmend juichte. “Ik ga dit eenmalig doen”, reageerde Harry daarop. “Als jij naar de wc gaat, dan houd ik de show even op. Je zal niks missen, Sian. Als je opschiet, mis je niks.”



Volgens Page Six doodde de Britse zanger de tijd door met andere concertgangers te praten. Toen Sian weer terugkwam van het toilet, werd zij door Harry en het stadion met luid gejuich verwelkomd. De zanger ging uiteindelijk verder met het kiezen uit een babynaam. Hij had de keuze tussen de namen Stevie, Rafe, Harley en Caleb. De naam Stevie zorgde tijdens de stemming in het stadion voor het meeste geluid.

Reacties

