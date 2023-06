Man maakt zonnend het beste van situatie

DE HEURNE - Een opvallend geval van bermtoerisme in De Heurne op woensdagochtend. Een man raakt met zijn auto van de weg en belandt in de sloot. Maar het zonnetje schijnt en de man besluit het er van te nemen.

Dat meldt mediapartner REGIO8. De man raakte niet gewond en geniet even van het mooie weer.



Het ongeval gebeurde op de Apenhorsterweg. De bestuurder richting De Heurne hebben gereden toen hij de macht over het stuur verloor en in de droge sloot belandde. Tijdens het wachten van de sleepdienst, maakte hij er vervolgens het beste van.

