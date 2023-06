Molen uit 1750 in lucht getakeld

De molen in Valburg is maandag van zijn plek getild. Er is groot onderhoud nodig aan de standerd. Dat is de houten pin waarmee de molen uit 1750 in de grond verankerd zit. Een enorme operatie, want de hele molen is in één keer verplaatst.De kosten voor het onderhoud zijn begroot op meer dan 200.000 euro. En hoewel de provincie Gelderland, de Molenstichting en nog enkele andere subsidiegevers daar gedeeltes van betalen, blijft er nog een aanzienlijk bedrag over, volgens de stichting.Om het gat te dichten is een crowdfundingsaktie opgezet.