Man schiet zichzelf neer in zijn slaap

Een man uit de Amerikaanse staat Illinois had een wel erg levendige droom. Terwijl hij droomde dat er iemand inbrak in zijn huis, greep hij zijn wapen en schoot hij per ongeluk zichzelf in het been.



Dat levert de man niet alleen zeer pijnlijk wakker worden op, heeft hij twee aanklachten aan zijn broek hangen. Hij was namelijk niet legaal in het bezig van het wapen én wordt aangeklaagd voor roekeloosheid, weet Insider.



De man droomde tijdens het incident dat iemand zijn huis binnendrong. Om zichzelf te beschermen, greep hij naar het wapen. Blijkbaar kan hij niet richten met zijn ogen dicht: de politie werd gebeld en agenten vonden de man in een flinke plas bloed in bed.



Er is ter plaatse eerste hulp verleend waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd. Hij is gearresteerd en na het betalen van 150.000 dollar is hij op borgtocht vrij. Eind deze maand moet hij voor de rechter verschijnen.

Reacties

20-06-2023 14:59:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.514

OTindex: 22.230

Ik kan alleen maar denken: net goed. Misschien leert hij er van? Grandioze stommeling!

20-06-2023 15:31:29 Buick

Erelid



WMRindex: 4.074

OTindex: 1.009

Quote:

Blijkbaar kan hij niet richten met zijn ogen dicht

Hij kan heel goed richten, hij heeft een voltreffer in zijn been Hij kan heel goed richten, hij heeft een voltreffer in zijn been

20-06-2023 19:04:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.067

OTindex: 86.089

Ik dacht dat in de VS iedereen een wapen mocht bezitten; want ja, je moet jezelf kunnen verdedigen, al is t een nachtmerrie

21-06-2023 03:12:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.375

OTindex: 91.199

Quote:

Man schiet zichzelf neer in zijn slaap



Ik dacht dat hij zich door zijn hoofd geschoten had... Ik dacht dat hij zich door zijn hoofd geschoten had...

