Kijkers Black Mirror woedend om Schots accent van Schotse acteurs

Netflix heeft het zesde seizoen van de dystopische serie Black Mirror online gezet. Hoewel de afleveringen lovende kritieken krijgen, zijn sommigen boos over de nieuwe serie. Vooral de Schotten. In de aflevering Loch Henry zou het Schotse accent van één van de acteurs belachelijk zijn.



"Ik heb een minuut van de Schotse Black Mirror gezien en heb 'm al op pauze gezet omdat de accenten niet te harden zijn", twittert de Schotse cabaratier Fern Brady. "Waarom kunnen we niet gewoon een keer normaal zijn op TV? En door Schotse mensen worden gespeeld?" Ook andere kijkers vinden het accent van de Schotten vreselijk.



De boze kijkers hadden alleen iets beter hun huiswerk moeten doen. Het gaat onder andere om acteurs Daniel Portman en Gregor Firth. Beide mannen zijn namelijk zelf hartstikke Schots.



Iemand suggereert dan ook dat ze misschien Daniel Portman hadden moeten vragen voor de rol. Een ander vraagt zich af of Schotten alleen maar Schotten mogen spelen als andere nationaliteiten geen Schoten mogen portretteren. "Waarom mogen acteurs niet gewoon hun werk doen... Dat is acteren?"



Er zijn ook nog wat suggesties waarom het accent zo vreemd klinkt. "[...] Het probleem is dat wanneer ze ons niet casten, we ons accent gaan aanpassen. Ik heb dat ook gedaan", schrijft George Docherty. "Niemand wil ons echte accent dus we veranderen het zonder dat iemand erom vraagt. Dat is waarom het zo vreselijk klinkt."

Maken ze ook zo’n heibel als een Engelse acteur een Fransman, Duitser, Chinees of Rus speelt? Of een Nederlander?



Het probleem dat ik heb met Engelse films waarin men sterke accenten heeft, is dat ik het niet meer kan verstaan



@allone : Ik zet nog wel eens de ondertiteling voor slechthorenden aan. Al is die niet altijd even correct.

@allone : maar 'allo 'allo was dan weer briljant, juist om de accenten

@MIADIA :

Hahaha, dat was echt een geweldige serie



: vinden de Fransen dat ook? Misschien zijn die wel net zo beledigd als deze Schotten?! Idem voor de Duitsers. @Emmo : op YouTube? Ik heb geen tv… @MIADIA : vinden de Fransen dat ook? Misschien zijn die wel net zo beledigd als deze Schotten?! Idem voor de Duitsers.

