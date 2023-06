Stuk van Waalbrug valt naar beneden

NIJMEGEN - Een schrik voor bezoekers van het Waalstrand in Nijmegen zaterdagmiddag. Een onderdeel van de Waalbrug is naar beneden gevallen, zo bevestigt Rijkswaterstaat.Een van de bezoekers van het Waalstrand zegt dat het onderdeel van de brug op enkele centimeters van haar en andere bezoekers terechtkwam. Rijkswaterstaat laat weten dat die plek nu is veiliggesteld door de gemeente. Op foto's is te zien dat er een lint hangt rondom het stuk strand.Aankomende week gaan Rijkswaterstaat en de gemeente samen kijken wat er precies naar beneden is gekomen en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Voor zover nu bekend is er geen gevaar voor het verkeer op de brug. "Dat kan gewoon doorrijden", vertelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.