Unieke archeologische vondst levert boete op voor de vinder

OVERASSELT - Het is inmiddels al weer vijf jaar geleden dat een Nijmeegse hobbyist bij het beoefenen van zijn hobby met de metaaldetector op een uniek vondst uit de ijzertijd stuitte. Wat in eerste instantie een berg verwrongen ijzer en brons leek is inmiddels namelijk geduid als het meest complete wagengraf dat ooit is teruggevonden.

Ruim 2500 jaar oud en met meer dan 150 objecten is dit oprecht een unieke archeologische schat te noemen. De combinatie van versieringen van paarden, onderdelen van een wagen, een drinkbeker en een zwaar duiden op een graf voor een regionale leider, mogelijk met een Keltische achtergrond.

Opvallend omdat deze bevolkingsgroep in deze streek nauwelijks aanwezig was. Omdat de vinder enkel interesse had voor vondsten uit de Tweede Wereldoorlog belandde het wagengraf uiteindelijk in handen van Jo de Wit in Grave, die het, na een melding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onder protest afstaat aan de dienst.

De vondst was namelijk volledig illegaal, want de locatie in het vennengebied nabij St. Walrick is archeologisch beschermd. Daarbij was de vondst op een diepte van 60 centimeter opgegraven, terwijl er wettelijk slechts maximaal 30 centimeter diep gegraven mag worden, juist om dit soort archeologische vondsten te beschermen. Nadat de identiteit van de man in kwestie vorig jaar aan het licht kwam, leverde dit hem dan ook een gepeperde boete van 250 euro op voor het overtreden van de Erfgoedwet.

Reacties

16-06-2023 12:05:30 allone

Tja. Als je een hobby hebt is het handig om te weten wat de spelregels zijn. En je daaraan te houden.

16-06-2023 18:08:52 dionysuss

Een zeer relaxte hobby ,das zeker en die 250 eurie vind ik nog een soort van laag .... inderdaad @allone , er zijn heel veel hobbyzoekers die het niet zo nauw nemen met de regels helaas .....ik deed het vroeger ook met de metaaldetector ,maar altijd van tevoren uitzoeken of ik daar mocht zoeken...Er ligt namelijk ook veel oorlogstuig van de ww2 bijvoorbeeld ... en daar mag je ABSOLUUT niet zoeken !Een zeer relaxte hobby ,das zeker en die 250 eurie vind ik nog een soort van laag ....

