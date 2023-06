Vrouw neemt 23 familieleden mee naar blind date

Een blind date van een Chinese man krijgt een nog bitterder nasmaak dan het al had. Nadat hij zijn date met 23 familieleden aantrof in het afgesproken restaurant, klaagt ze hem nu ook nog eens aan omdat hij niet voor het hele gezelschap wilde betalen.



De twee hadden zich aangemeld bij een matchmaker, die een date voor het potentiële koppel regelde. De locatie? Een chique restaurant. Tot verbazing van de man, had de vrouw alleen een heleboel familie meegenomen op de date, weet Next Shark.



Nog voor hij aankwam, had de familie al flink wat dure sigaretten en prijzige drankjes besteld. De man zat de date uit, maar besloot te vertrekken toen de rekening kwam. Die bedroeg meer dan 20.000 Chinese yen, omgerekend ruim 2600 euro. Wel bood hij aan om 4000 yen terug te betalen aan zijn date, omgerekend zo'n €521,-.



Daar neemt de vrouw geen genoegen mee. Ze besloot de man voor de rechter te slepen om haar gelijk te halen. De vrouw kwam van een koude kermis thuis. De rechter heeft besloten dat de man alleen zijn eigen deel hoeft te betalen. Zijn unieke date kost hem daarom nog 1400 yen, bijna 200 euro.

