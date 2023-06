Kat Lex in Paddepoel Groningen ondergespoten met giftige roze verf

In Paddepoel kwam kat Lex donderdag onder de roze lakverf thuis. Het dier moet worden behandeld door een dierenarts.Rond half vijf kwam de normaalgesproken zwarte Lex helemaal roze gespoten zijn huisje aan de Noorderkroonstraat binnenlopen, vertelt baasje Shira Sonja Pluim. Ze is laaiend. ,,Het is lakverf, dat is gewoon hartstikke giftig voor katten.’’Snorharen, oortjes, pootjes, rug, alles zit eronder volgens Shira. Lex ligt intussen aan het infuus bij de dierenarts die de lakverf probeert te verwijderen met handendesinfectiemiddel, het enige wat werkt. Zijn snorharen moesten eraf. Volgens Shira heeft het beestje flink te lijden. ,,Hij is gewoon te zwak om zichzelf te zijn.’’Eerder werd in Paddepoel als eens een kat in het water gegooid, zegt Shira. Die kat zou zijn verdronken.