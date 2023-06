Minder laadpalen als gevolg van te veel regelgeving

Tegen 2030 zouden we in Nederland 1,7 miljoen laadpalen moeten hebben waar auto's elektriciteit kunnen bijtanken. Nu staan er nog maar 120.000. 'Als gemeenten het slimmer aanpakken, kunnen we dit aantal nog steeds halen', stelt Jeroen Roeloffzen, directeur van Park 'n Charge.



Willen we het doel van 1,7 miljoen laadpalen halen, zouden er tot 2030 elke dag 200 laadpalen moeten worden bijgeplaatst. Naar verwachting rijden er tegen dat jaartal twee miljoen elektrische voertuigen rond in ons land.



Volgens Roeloffzen moet dat streefdoel haalbaar zijn, al erkent hij dat we momenteel ver achterliggen op schema. Grootste obstakels liggen volgens hem bij de gemeenten. Niet dat die slechte wil tonen, 'maar er is vaak eerst een akkoord nodig over waar de laadpaal komt, en dan willen ze vaak nog een vergunning uitgeven om er een bord bij te plaatsen.'



Dat neemt volgens Roeloffzen veel tijd in beslag, juist nu eigenlijk elke dag telt. 'We moeten het slimmer gaan aanpakken', zegt hij. De directeur van het laadinfrastructuurbedrijf stelt voor om het aantal regels te verminderen en te zorgen voor meer mankracht bij de diensten die de goedkeuringen moeten geven. 'Daar kan ook de Rijksoverheid een rol bij spelen.'



Over het overbelaste stroomnet - dat ook een vertragende factor zou kunnen zijn - maakt hij zich minder zorgen. 'Wij denken dat laadpalen en elektrische auto's deel kunnen uitmaken van de oplossing. Je kunt namelijk kiezen wanneer auto's snel moeten laden en wanneer juist niet. Zo kunnen we de dalmomenten beter benutten.'

