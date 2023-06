Het eerste EK Seks is in aantocht en zoekt nog deelnemers

Een erotisch livestreamplatform organiseert volgende week de Europese Kampioenschappen Seks. De kampioenschappen worden georganiseerd in samenwerking met de Swedish Sex Federation, een organisatie van een controversiële Roemeense stripclub-eigenaar die verwikkeld is in een conflict met de Zweedse belastingdienst. De vereniging zet zich volgens haar site in voor de emancipatie van seks als sportieve activiteit. Recent werd een verzoek om de seksvereniging toe te laten tot de nationale sportbond afgewezen.



Seks als sport is net even anders dan als hobby of daad van liefde. De sekssport kent strikte regels en disciplines, meldt de Swedish Sex Federation. De verschillende onderdelen waarvoor seks-atleten punten krijgen zijn verleiding, massage, voorspel, oraal, penetratie, uithoudingsvermogen, uiterlijk, het artistieke element, de moeilijkheid van de standjes en het aantal orgasmes. Vuistregel van de organisatie: mannen en vrouwen zijn gelijk, overdreven dominantie en vernedering zijn niet toegestaan.



Voor elk uitgevoerde onderdeel wordt door een vakjury 5 tot 10 punten gegeven. De mening van de vakjury telt mee voor een derde van de totale score op het EK, de rest is aan de kijkers thuis.



Het EK zal op 8 juni worden gehouden via het webcamplatform. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via een formulier. Tot nu toe zijn dertien 'atleten' toegelaten tot de Europese Kampioenschappen. Het gaat hoofdzakelijk om pornosterren uit Oost-Europa, dus een zware kluif voor amateursporters.



Er heeft zich nog geen Nederlandse kandidaat gemeld. Tot nu toe zijn wel Kroatië, Griekenland, Slovenië, Oekraïne, Roemenië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Portugal, Italië, Rusland, Finland en Spanje vertegenwoordigd.

Reacties

10-06-2023 10:26:58 Buick

Erelid



WMRindex: 4.063

OTindex: 1.008

Binnenkort kan je er ook een gouden plak voor krijgen op de olympische spelen

10-06-2023 10:32:52 Jawel

Oudgediende



WMRindex: 1.582

OTindex: 7.256

@Buick : was het motto van de OS niet iets van meedoen is belangrijker dan winnen?

10-06-2023 10:45:14 Buick

Erelid



WMRindex: 4.063

OTindex: 1.008

@Jawel , dat zal wel ooit zo zijn geweest, maar als je meedoet dan wil je ook winnen.

10-06-2023 10:48:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.017

OTindex: 86.019

Emancipatie van seks? Omdat daar het woord man in zit? Want dit zal toch wel door mannen georganiseerd zijn?!



Moet je een sportief uiterlijk hebben?



Nee dank u. Ik wil noch meedoen noch toekijken.



Laatste edit 10-06-2023 10:48

