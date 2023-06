Buit grafrover terug bij eigenaren na 'kijkdagen' bij politie

DINXPERLO - Door drie 'kijkdagen' te houden, is de politie Aalten-Dinxperlo erin geslaagd veel gestolen beeldjes van begraafplaatsen terug te geven aan de rechtmatige eigenaren.Mensen konden de afgelopen drie ochtenden langskomen op het politiebureau in Dinxperlo. Daar stonden de gestolen beeldjes uitgestald. "We hebben genoeg mensen gehad", vertelt wijkagent Addy Donderwinkel woensdag. "Als mensen een foto van het beeldje hadden, konden ze het terugkrijgen, ook als ze geen aangifte hadden gedaan."In de gemeente Aalten zijn de afgelopen jaren regelmatig beeldjes gestolen van de begraafplaatsen. "We hebben nooit iemand kunnen traceren. Tot er een verdachte in beeld kwam. Wij hebben hem op heterdaad betrapt. In zijn woning kwamen we veel beeldjes tegen. Daar heeft hij afstand van gedaan", aldus Donderwinkel."We hadden al heel veel beeldjes kunnen teruggeven, maar er was nog een aantal over", stelt de wijkagent. Daarom konden mensen langskomen op het politiebureau. Donderwinkel hoopt binnenkort nog meer beeldjes aan de eigenaar terug te kunnen geven.