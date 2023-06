Britse politie houdt chauffeur aan die 50 jaar rondreed zonder rijbewijs

Een bestuurder die volgens de Britse politie al een halve eeuw zonder rijbewijs achter het stuur zat, is onlangs aangehouden in het Engelse Derby. De politie kwam de man op het spoor nadat hij had opgeschept over zijn ‘geheim’.



Agenten in Derbyshire verklaarden dat de 69-jarige gepensioneerde verzekeringsmaatschappijen systematisch had misleid om zijn auto te dekken.



De man bleek sinds zijn 19de zonder rijbewijs rond te rijden en lichtte verzekeringsmaatschappijen op door te beweren dat hij wél een rijbewijs had. Nochtans heeft hij nooit een rijexamen afgelegd.



De wegpolitie nam zijn voertuig in beslag, nadat hij nabij een winkelcentrum in Derby aan de kant werd gezet. Naar verluidt kwam de politie de man op het spoor nadat hij over zijn ‘geheim’ had opgeschept.



De straf voor rijden zonder rijbewijs kan in Engeland drie tot zes punten aftrek bedragen op het rijbewijs met punten en tot 1.000 pond (1.146 euro) boete.

Reacties

09-06-2023 12:49:25 Jawel

Oudgediende



WMRindex: 1.581

OTindex: 7.252

Ik ben benieuwd hoe ze daar voor het niet hebben van een rijbewijs punten van het rijbewijs gaan aftrekken...

09-06-2023 14:07:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.011

OTindex: 86.013



Erover opscheppen is dan weer minder slim…



Maar hij is niet de eerste die zonder rijbewijs rijdt.

@Jawel : ja idd. Die Britten zijn toch slimmer dan we dachten.Erover opscheppen is dan weer minder slim…Maar hij is niet de eerste die zonder rijbewijs rijdt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: