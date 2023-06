Buurman dient klacht in tegen kikkers van 92-jarige vrouw: «Ze zijn mijn gezelschap»

De Franse gendarmerie is moeten tussenkomen in een burenruzie over kikkers. Een buurman had de autoriteiten ingelicht nadat drie kikkers te luid kwaakten. De eigenares van het vijvertje waarin de kikkers verblijven, een 92-jarige vrouw, vindt de kikkers evenwel aangenaam gezelschap. Dat schrijft The Guardian.



Frontenex, een klein dorpje met 1.800 inwoners in de Franse Alpen, wordt geteisterd door drie luide kikkers. Ze zouden zo luid kwaken, dat de sommige buurtbewoners er niet door kunnen slapen. En nu hebben ze ook een burenruzie veroorzaakt.



De 92-jarige Colette Ferry schrok zich tenslotte een bult toen de Franse gendarmerie plots voor haar deur stond. Ze hadden een klacht ontvangen van de buurman over de drie kikkers in haar vijvertje, die te pas en te onpas hun kelen openzetten.



Ferry getuigde op de lokale radio dat ze daadwerkelijk vissen in haar vijvertje houdt, maar dat de kikkers uit zichzelf intrek genomen hebben in haar tuin. «Ze komen de hele tijd in en uit het water en spelen met mijn vissen. Het is entertainment voor mij», vertelde ze. «En dan kwam een man al brullend naar mij toe om te zeggen dat hij niet kon slapen en moest gaan werken…Maar ik had de gendarme niet voor mijn deur verwacht. En al zeker niet voor kikkers! Maar er zijn altijd wel mensen die over alles en iedereen willen klagen…»



De kikkers zullen waarschijnlijk moeten verhuizen. Dat vindt ze jammer, maar Ferry kijkt uit naar het moment dat de gendarmerie de kikkers komt halen. «Dat zal plezant zijn…ze gaan wegspringen», klinkt het gelaten.

Reacties

09-06-2023 11:51:33 HenrysWereld

Actief lid

WMRindex: 103

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Kwaak kwaak kwaak

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: