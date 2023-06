Koeien leiden politie naar roekeloze chauffeur die ontsnapte aan verkeerscontrole

Toen Joshua Minton, een 34-jarige man uit North Carolina, ontsnapte van de politie tijdens een verkeerscontrole, dacht hij dat hij de autoriteiten afgewimpeld had. Maar dat was buiten het speurwerk van een kudde koeien gerekend.



De officieren van Boone County wilden Minton oppakken voor roekeloos rijgedrag, maar lieten de chauffeur ontsnappen tijdens een verkeerscontrole. Een achtervolging werd ingezet. Daarop parkeerde Minton zijn wagen langs de kant, en liep hij een «onbebouwd gebied» in.



Aanvankelijk was daarmee de kous af voor Minton. De politie had geen idee waar de crimineel naartoe gevlucht was. Ze zetten een zoekactie op poten, en kregen hulp uit onverwachtse hoek: een kudde koeien in de wei.



«Blijkbaar willen koeien niet dat verdachte criminelen in hun weiland rondhangen. Ze stonden onze agenten bij in hun zoektocht, en leiden hen direct naar de plek waar de verdachte zich verstopte», klonk het in een bericht op Facebook van de lokale autoriteiten. «De koeien communiceerden zo goed als het kon met de agenten, en lieten hen uiteindelijk gewoon volgen naar de locatie van de verdachte.»



Joshua Minton werd meteen beschuldigd van vluchten en het ontwijken van een arrestatie, van rijden met een ingetrokken rijbewijs en het verstoren van de openbare orde. Op 28 juni moet hij terechtstaan.

De politie bedankt uitdrukkelijk de koeien voor hun hulp.

Reacties

09-06-2023 09:01:31 HenrysWereld

Actief lid

Wnplts: Oost Soubu

T S Altijd al gedacht.... Koeien zijn verraders.... Vanavond maar een extra stukje koe eten....



Laatste edit 09-06-2023 09:02

09-06-2023 09:12:41 allone

Oudgediende



Communicatie? Boehoe ?!

Ze hadden toch zijn auto? Dan is de eigenaar niet moeilijk op te sporen. Mbv Internet ipv koeien



Laatste edit 09-06-2023 09:13

