Man gebruikt géén toiletpapier maar plant: «De bladeren zijn superzacht»

Een Amerikaanse man heeft toiletpapier geruild voor de bladeren van een speciale plant. Het zou hem een hoop geld besparen, is duurzamer én werkt bovendien nog goed ook.



De 36-jarige Robin Greenfield gebruikt bladeren van de Plectranthus ciliatus, de bladeren hebben volgens Greenfield de perfecte grootte en textuur om te gebruiken in plaats van toiletpapier.



Greenfield koopt al sinds 2013 geen toiletpapier meer. Hij stapte in eerste instantie over op achtergebleven servetten en zakdoeken, maar vijf jaar geleden realiseerde hij zich dat de bladeren van de Plectranthus ciliatus een duurzamere optie zijn.



De Amerikaan claimt dat hij dankzij de overstap al duizenden dollars heeft uitgespaard. «Je kan de plant gewoon zelf thuis planten. De bladeren zijn superzacht, weerstaan druk en breken niet door. Bovendien ruiken ze wat naar munt.»

Reacties

08-06-2023 18:34:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.284

OTindex: 3.182

Hoe hard groeit de plant om voldoende voor een gezin van vier te voorzien? Of kan je de wc niet meer in omdat die planten er staan?

08-06-2023 18:49:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.902

OTindex: 28.232

Volgens een tante: Varens. Dâ nemt goed af.

08-06-2023 19:03:46 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.267

OTindex: 19.088

S cactusbladeren aanbevelen. Ik zal mijn schoonmoedercactusbladeren aanbevelen.

08-06-2023 20:05:29 HenrysWereld

Actief lid

WMRindex: 100

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Quote:

Bovendien ruiken ze wat naar munt.



Dat is handig, met wanneer je een scheet laat, ruikt iedereen mint.... Dat is handig, met wanneer je een scheet laat, ruikt iedereen mint....

