Vaginamuseum in Londen heeft dringend geld nodig voor verhuizing

Het Vaginamuseum in Londen, ‘s werelds eerste fysieke instelling gewijd aan het vrouwelijke voortplantingssysteem en de cultuur en politiek daaromheen, heeft nog ongeveer 18.000 pond (zo’n 20.700 euro) nodig om te verhuizen naar een nieuw gebouw. Dat meldt BBC. Voor de tweede keer in een jaar tijd moet het museum noodgedwongen op zoek naar een nieuw onderkomen.



Het eerste vaginamuseum ter wereld, dat eerder dit jaar moest sluiten, heeft een nieuw pand gevonden. Maar het in Londen gevestigde museum moet tegen begin juni 85.000 pond (97.800 euro) kunnen neertellen voor een zesjarig huurcontract alvorens het zijn intrek mag nemen in het nieuwe gebouw in het oosten van de stad.



De organisatoren hebben tot nu toe 67.000 pond ingezameld op crowdfundingplatform GoFundMe, waarvan 20.000 pond in minder dan 40 uur. Het museum zegt zich in een ‘nu of nooit’-situatie te bevinden en vreest voor definitieve sluiting als de doelstelling van 85.000 pond niet wordt behaald.



«Dit is een keerpunt», aldus Florence Schechter, directeur van het Vagina Museum. «We hebben er alle vertrouwen in dat we ons doel binnen dit tijdsbestek zullen bereiken. Voor een museum die geopend werd in een pandemie en te midden de stijging van de levensduurte, hebben we ons goed staande gehouden.»



Het museum begon in 2017 als een reeks pop-upevenementen op Londense locaties, waaronder het Royal Institution, de Feminist Library en het Freud Museum. In 2019 opende het voor het eerst zijn deuren voor het publiek nadat het een permanent onderkomen had gekregen in Camden Market, Noord-Londen. Het museum verhuisde in maart 2022 naar Bethnal Green in Londen, nadat de verhuurders van de ruimte in Camden weigerden hun huurcontract te verlengen en de ruimte omtoverden in een kledingwinkel.



Vorig jaar huisvestte het museum de tentoonstellingen ‘Periods: A Brief History’ en ‘From A to V’, waarin gynaecologische anatomie en activisme aan bod kwamen en hardnekkige sociale taboes over de menstruatiecyclus werden onderzocht.



Eerder dit jaar werd het museum gevraagd om het pand in Bethnal Green te verlaten. Het museum werd zo voor de tweede keer in een jaar tijd dakloos. De drijvende krachten achter het museum gebruikten het gebouw in het kader van een regeling voor de bescherming van onroerend goed, een door de overheid erkende regeling waarbij leegstaande panden op basis van een flexibele regeling worden aangeboden aan kleine bedrijven of bewoners om hen tegen krakers te beschermen. Die regeling loopt nu dus af.



Sinds de opening in 2019 heeft het museum al meer dan 175.000 bezoekers over de vloer gekregen.

allone









Bij museum denk ik toch aan iets anders. Aan kunst ipv informatie. But whatever

Emmo









@allone : Musea zijn óók voor informatievoorziening. Bijvoorbeeld wetenschappelijke musea, of het slavernijmuseum waarover nu het één en ander te doen is.

