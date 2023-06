Vermiste hond na acht maanden weer terug bij baasje

Een vrouw uit Wales kan haar geluk niet op. Nadat ze acht maanden zonder haar geliefde hond moest doen, is het beestje nu eindelijk teruggevonden en weer bij de rechtmatige eigenaar.De 45-jarige Emma Darling woont in Powys in Wales. "We dachten in eerste instantie dat onze hond Jazz was weggelopen", zegt ze tegen Metro UK. "Terwijl ze dat nog nooit had gedaan. Toen ze niet terugkwam, kregen we het idee dat ze was gestolen." De eerste drie maanden struint Darling social media af in de hoop een spoor van haar hond te vinden, maar tevergeefs.Na acht maanden is het dan toch eindelijk zover. "Toen mijn telefoon ging, had ik echt niet verwacht dat iemand me zou vertellen dat Jazz terecht was!" Een ambulancemedewerker kwam de hond tegen in Wolverhampton, zo'n 80 kilometer verderop. De chip van de hond werd gescand en de familie Darling werd getraceerd.Alex, de ambulancemedewerker, hoorde geluid in de wagen en besloot te gaan kijken. Het bleek Jazz, die onder de viezigheid zat en mogelijk in een kanaal is gedumpt. Alex nam de hond mee naar huis, gaf het dier een bad en nam Jazz de volgende dag mee naar de dierenarts. "Alex is echt een engel. We zullen haar altijd dankbaar zijn."