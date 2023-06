Wolf knalt bijna tegen Marieke: Achteraf wel gaaf

APELDOORN - De hartslag is weer normaal bij Marieke en Dim, maar ze stonden te trillen op hun benen. Een wolf die jacht maakte op een haas botste bijna tegen ze aan. De haas ontkwam en dat vond de wolf niet zo leuk.Marieke van Kessel en Dim van den Heuvel uit Tilburg zijn fervente wandelaars en in training voor de Vierdaagse van Nijmegen. Vanochtend struinden ze over de paden rond Paleis Het Loo in Apeldoorn.Maar de voeten stonden stijf aan de grond toen tegen 10.50 uur vanuit de struiken een haas tegen Mariekes been knalde. En de haas was niet alleen.De haas was op de vlucht, zegt Marieke tegen Omroep Gelderland. "We hoorden wat lawaai vanuit de struiken, het leek wel of er een gevecht aan de gang was."Het bleek een gevecht op leven en dood. Beter gezegd: een vlucht om aan de dood te ontkomen, want meteen na de haas die tegen de Brabantse wandelaarster botste, kwam een wolf."Die zat achter de haas aan. Dim en ik schrokken ons hartstikke dood. De wolf was op ongeveer een meter. Die moet ook enorm geschrokken zijn."Even was er oogcontact tussen Marieke en de wolf. "Het duurde even voor ik in de gaten had dat het een wolf was. Pas toen die doorliep drong het tot me door."Het voorval speelde zich af ter hoogte van Emma's Oord in Wenum-Wiesel.De haas wist te ontkomen, moest ook de wolf erkennen. Het dier had inmiddels zijn weg vervolgd, vertelt Marieke. "Die wolf keek na een poosje nog wel even om. Met een blik van: door jullie is mijn hapje weg. Dat vond-ie vast niet zo leuk."Nu ze erop terugkijkt, overheerst bij Marieke geen opluchting, maar euforie. "Ik vind het eigenlijk achteraf wel gaaf, zo dicht bij een wolf."