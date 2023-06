Drieëneenhalf uur rijden voor een patatje. Diane uit Wedde vertelt wat er zo bijzonder is aan haar 'Zwait veur de kop'

Ineens had heel Twitter het over een knotsgek, gigantisch bord patat met stukjes loempia, bamischijf, mexicano, pindasaus en een gebakken ei. Eetcafé-eigenaar Diane Wezeman uit Wedde snapt het wel: haar ‘Zwait veur de kop’ is beroemd in de omgeving.Of ze al had gezien dat haar eetcafé trending topic was op Twitter, vroeg haar buurman woensdag aan Diane Wezeman (53) uit Wedde. En of die jongen al langs was geweest. Die jongen die uit Maastricht wilde komen rijden om de ‘Zwait veur de kop’ te proberen die bij Wezemans eetcafé De Leeuw op het menu staat.Drie en een half uur voor een patatjeNee, dat had ze nog niet gezien, maar een half uur later stond hij voor haar neus. Twitteraar Ralf Crutzen.Prachtig vond ze het. Dat iemand drie en een half uur wil rijden voor haar gigantische gerecht. Zwait veur de kop is een stapel patat met in stukjes gesneden loempia, mexicano, bamischijf, pindasaus en een gebakken ei. Een uit de klauwen gelopen patatje zogezegd.„Het is een enorm gerecht, maar die Limburger heeft het helemaal opgegeten en bestelde daarna ook nog wat andere lekkere dingen. Zijn vriendin zat naast hem hoor, die heeft geholpen”, blikt Wezeman terug.Zwait veur de kop beroemd in de omgevingEetcafé De Leeuw staat in de omgeving bekend vanwege zijn frituurgerechten die net even anders zijn, zegt Wezeman. Zwait veur de kop gaat soms wel vijftien keer op één dag over de toonbank en is een veelbesproken gerecht.Voordat Wezeman het eetcafé in 2004 overnam stond het al op de kaart in bescheidener vorm: een loempia en bamischijf met sambal daaronder verstopt. Wie het gerecht at, schrok van de onverwachte scherpte. Vandaar ‘zwait veur de kop’. Zweet op het voorhoofd.Sinds 2004 is het gerecht gegroeid tot wat het nu is. Hoe dat ging? „Gewoon, bij elkaar zitten en praten over nieuwe ideeën. Daar worden we enthousiast van. Wij bedenken graag creatieve gerechten die ons onderscheiden van onze collega’s.”Zo is er ook een geheim menu voor vaste gasten uit de buurt en voor de campinggasten. Dat bestaat uit gerechten bedacht door die vaste klanten. De ‘container’ bijvoorbeeld: patat met bamischijf, mexicano, berenhap, frikandel, pindasaus en rauwe ui. Kinderen uit het dorp bedachten daar een kleinere variant op: de ‘prullenbak’.