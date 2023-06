Bisdommen failliet door kindermisbruik

Minstens een derde van de twaalf bisdommen in Californië heeft faillissement aangevraagd of is van plan dit te doen. Reden: ze vrezen dat ze de duizenden schadeclaims wegens kindermisbruik niet kunnen betalen. Critici verwijten de bisdommen dat ze vluchten in een faillissement en weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen door bezittingen te verkopen.

Bisdommen geconfronteerd met nieuwe vloed aan schadeclaims

Deze maand vroeg het bisdom van Oakland faillissement aan. Een paar maanden geleden koos het bisdom van Santa Rosa, eveneens uit Californië, voor dezelfde weg. Geconfronteerd met een nieuwe stortvloed aan schadeclaims zeggen beide bisdommen geen andere keuze te hebben dan het stabiliseren van hun financiën via een faillissement. ‘Dit proces is de beste manier om voor de slachtoffers een eerlijke en rechtvaardige uitkomst te garanderen,’ verklaarde Michael C. Barber, de bisschop van Oakland, in een brief aan zijn parochianen.

Duizenden nieuwe gevallen van misbruik

De meeste schadeclaims hebben betrekking op klachten die dateren uit de jaren tachtig, zeventig, zestig en soms nog langer geleden. Het misbruik zou zijn gepleegd door priesters die niet langer in dienst zijn of allang zijn overleden. Een wetswijziging uit 2019 maakte het mogelijk om tot eind 2022 klachten die eerder als niet-ontvankelijk werden bestempeld alsnog voor behandeling in te dienen. Hierdoor zijn er duizenden nieuwe gevallen van kindermisbruik aanhangig gemaakt. De schadeclaims lopen op tot honderden miljoenen dollars.



Schadeclaims even hoog als waarde bezittingen van kerk

Zowel het bisdom van Oakland als van Santa Rosa stelt dat de claims even hoog zijn als de totale waarde van hun bezittingen. Ook het bisdom van San Diego worstelt met de nieuwe claims. In 2007 heeft San Diego al 198 miljoen dollar aan schikkingen betaald. Nieuwe claims zouden tot uitkeringen van 550 miljoen dollar kunnen leiden. In februari wees San Diego’s bisschop, Robert McElroy, er al op dat er wegens de torenhoge juridische kosten wellicht niets anders op zit dan het faillissement aan te vragen. Ook het bisdom van Sacramento overweegt deze stap.



Bisdommen zijn ‘moreel corrupt’

Critici stellen dat de bisdommen op deze manier hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen. ‘Ze scheppen het beeld dat ze blut zijn en dat ze het zich niet kunnen veroorloven om slachtoffers adequaat te compenseren,’ zegt Dan McNevin in de Washington Post. Begin jaren zeventig werd McNevin als jochie misbruikt door een priester in Oakland. Inmiddels is hij bestuurslid van een landelijke organisatie die zich inzet voor slachtoffers, het Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP). SNAP kwalificeert de bisdommen als ‘moreel corrupt’ .‘Wij denken niet dat een van hen door het compenseren van overlevenden werkelijk insolvent zal worden,’ aldus McNevin.





Reacties

01-06-2023 14:31:32 Emmo









Hm, moreel gesproken vallen die bisdommen onder het Vaticaan. Waarom het Vaticaan dan niet (financieel) verantwoordelijk stellen?

01-06-2023 14:47:18 Jawel









Is dat niet standaard gebruik in de USA? Als het tegenzit laat je je gewoon failliet verklaren.

01-06-2023 15:10:36 omabep









@Emmo : Precies, even een paar gouden luchters en kandelaars in de veiling en hup je heb weer een hoop geld om dit te doen. Zo vlug kunnen ze dus niet echt failliet zijn als het hoofdkantoor nog zoveel in bezit heeft.

01-06-2023 15:28:10 graspol61













En dat geloof in god en liefde smerige rot lui Komen die rot schoften mooi onderuitEn dat geloof in god en liefde smerige rot lui

01-06-2023 15:34:31 submarine









Dit is nog erger. Veel erger. Misschien hielden die bisdommen zich hier ook wel mee bezig.

01-06-2023 19:31:53 HenrysWereld









T S Je kan deze lui alleen maar straffen om niet meer naar deze kerken te gaan.... Slachtoffers hebben er financieel er niks aan, verwijzend naar schadeclaims, maar we kunnen als burgers elkaar wel op deze manier helpen.... Wie wil er overigens naar een kerk gaan waar men wijst dat mensen hun verantwoording moeten nemen naar God, maar zelf geen verantwoording nemen naar hun eigen volgers....

