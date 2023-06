Hypermoderne drone redt reekalfjes van de dood

Vrijwilligers van de Wildbeheereenheid Zelhem en Doetinchem struinen met behulp van een drone in alle vroegte weilanden in de Achterhoek af, op zoek naar verstopte reekalfjes. Dat doen ze om te voorkomen dat de jonge dieren een zekere dood staan te wachten in een maaimachine.

"Zo'n reekalfje is geurloos en heeft het instinct om stil te blijven liggen", aldus boswachter Doreen Rugers. "Het kalfje vertrouwt echt 100 procent op zijn instinct, schutkleur en geurloosheid."

Vertrouwen op de camouflage is terecht, want de dieren zijn niet te zien voor boeren in een maaimachine. Daarom gingen vrijwilligers vroeger lopend de weilanden af. Sinds vier jaar is het een stuk makkelijker geworden door een drone, die is uitgerust met een speciale warmtecamera.



"De drone vliegt op een hoogte van dertig meter en heeft ook een spreiding van dertig meter. Hij vliegt een patroon dat wordt aangegeven met de iPad", vertelt Peter l' Amie, vrijwilliger bij de Wildbeheereenheid. "Dat is een veel efficiƫntere manier van zoeken dan wanneer je gaat lopen door het hoge gras, dan vind je bijna niks."

Dit jaar zijn er tot nu toe vijftien reetjes gered. Nadat de kalfjes worden gevangen, worden ze buiten het weiland vrijgelaten, zodat ze hun dag kunnen vervolgen. Helaas gaat het niet altijd goed, zo vertelt l'Amie: "Het wil wel eens gebeuren dat een gered kalfje terugloopt naar het weiland, als de boer dan niet direct begint met maaien is de kans groot dat het kalfje doodgemaaid wordt."



Maaimachines zijn niet het enige gevaar voor de reetjes. Volgens boswachter Rugers zijn ook wandelaars met honden een vijand voor de jonge dieren: "Als een hond een reekalfje aantreft, kan het instinct de overhand nemen."

De vrijwilligers van de wildbeheereenheid zijn de komende weken nog op pad met de drone, daarna moet het natuurlijke instinct het overnemen.

Reacties

31-05-2023 16:57:37 allone

Pasgeleden heeft zo‘n landbouwmachine 2 poten van een reekalfje er afgemaaid. De dierenambulance heeft het opgehaald en uit zijn lijden verlost.

Blijkbaar zijn er niet veel drones. Of ze werken niet

En ook niet genoeg vrijwilligers.

31-05-2023 17:01:20 Emmo

"Als een hond een reekalfje aantreft, kan het instinct de overhand nemen." Juist dáárom is zo'n kalfje geurloos. Als een hond zo'n kalfje vindt, is het niet geurloos, zou ik zeggen. Juist dáárom is zo'n kalfje geurloos. Als een hond zo'n kalfje vindt, is het niet geurloos, zou ik zeggen.

01-06-2023 00:51:52 HoLaHu

Als een hond een reekalfje aantreft, kan het instinct de overhand nemen." Dan moet je dus wel met een hond van formaat aan het wandelen zijn. In ieder geval een stuk groter als mijn hondje Joy. Haar formaat komt zelfs bij een reekalf misschien net tot aan de knieën.. Dan moet je dus wel met een hond van formaat aan het wandelen zijn. In ieder geval een stuk groter als mijn hondje Joy. Haar formaat komt zelfs bij een reekalf misschien net tot aan de knieën..

