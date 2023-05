Man ontsnapt aan krokodillenaanval, hoofd al tussen kaken

In Australiƫ is een man met de schrik vrijgekomen nadat hij tijdens het snorkelen werd aangevallen voor een krokodil. Op een resort voor de kust van Queensland moest hij de tanden van een zoutwaterkrokodil letterlijk van zijn lijf duwen.



De 51-jarige Marcus McGowan was aan het snorkelen met zijn vrouw en een groep vrienden, beschrijft hij in een statement. Terwijl hij koraal en vissen aan het bekijken was, werd hij van achteren aangevallen door een krokodil die zijn kaken om zijn hoofd zette.



"Eerst dacht ik dat het een haai was", zegt hij. "Maar toen ik mijn hand uitstak, besefte ik dat het een krokodil was. Ik kon zijn kaken net ver genoeg spreiden om mijn hoofd uit zijn bek te wrikken."



De krokodil probeerde hem nog een tweede keer aan te vallen, ook nu zonder succes. Ondanks dat de man wel nog werd gebeten in zijn hand, is het dier weggeduwd.



Met een boot werd Marcus McGowan snel in veiligheid gebracht, waarna hij met een helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. Daar kon hij worden behandeld aan zijn verwondingen op zijn hoofd en hand.



De Australische overheid zegt het incident te zullen onderzoeken, al benadrukt het dat krokodillen in de oceaan moeilijk te lokaliseren zijn. De dieren zwemmen vaak tientallen kilometers per dag.



Krokodillen komen veel voor in het noorden van Australiƫ. Sinds de krokodillenjacht in 1974 werd verboden, is de populatie flink gestegen. Waar het er eerst ongeveer 5000 waren, is het aantal krokodillen opgelopen naar zo'n 30.000.

Dan moet die man gigantisch sterke armspieren hebben....

