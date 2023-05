Weghalen protestvlaggen boer Arno gaat in tegen Grondwet

De provincie Utrecht mag niet ingrijpen tegen boer Arno uit Baarn die acht omgekeerde Nederlandse vlaggen op zijn landgoed langs de A1 heeft geplaatst. De rechtbank Midden-Nederland komt dinsdag tot deze conclusie omdat het belang van de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven de provinciale wetgeving gericht op de bescherming van het landschap.



De boer had vorig jaar de vlaggen op zijn weiland geplaatst als uiting van zijn onvrede over het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. In april van dit jaar kreeg hij van de provincie Utrecht te horen dat hij de vlaggen moest verwijderen, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per week. De provincie wees hierbij op haar omgevingsverordening, die het plaatsen van vlaggen verbiedt om het landschap te beschermen.



Boer Arno ging tegen deze eis in beroep en verzocht de voorzieningenrechter om de dwangsom te schorsen totdat er een beslissing over zijn bezwaar zou worden genomen.



Volgens de rechtbank Midden-Nederland is de omgevingsverordening van de provincie Utrecht in strijd met de Grondwet. Deze vorm van protest valt onder de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.



Het provinciale vlaggenverbod dat Utrecht heeft ingevoerd mag niet gaan over de inhoud van de mening die met een vlag wordt uitgedrukt. Het is dus niet zo dat bepaalde vlaggen, zoals de regenboogvlag, wel zijn toegestaan, terwijl omgekeerde Nederlandse vlaggen niet zijn toegestaan, stelt de rechtbank. "Het gevolg daarvan is dat een vlag als middel om je mening te uiten feitelijk geen betekenis meer heeft. En dat mag de provincie niet bepalen."



De voorzieningenrechter oordeelde verder dat de provincie Utrecht in deze specifieke situatie geen juiste afweging had gemaakt over de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het feit dat de vlaggen enige tijd waren gedoogd, was geen goede reden om nu wel op te treden. De uitspraak benadrukte het gebrek aan evenredigheid tussen de wens om het waardevolle landschap te beschermen en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Reacties

31-05-2023 11:28:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.940

OTindex: 85.902

Zijn er niet ook wetten dat je een vlag met respect moet handelen? Niet ‘d nachts buiten hangen en zo?!

Dat geldt natuurlijk niet voor regenboogvlaggen … maar t gaat hier over de NLse vlag.



Laatste edit 31-05-2023 11:29

31-05-2023 11:47:33 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.239

OTindex: 4.705



Ik mag elke dag een vlag, zelfs met oranje wimpel, buiten hangen en die hoef ik niet eens 's nachts binnen te halen.

Ook zou ik op dodenherdenking de vlag in top mogen hangen.

Ik mag de vlag op de grond leggen ook.

Ondersteboven mag dus ook.

De grote vraag blijft of dat wenselijk is. @allone : Burgers mogen eigenlijk alles met een vlag. Het vlagprotocol geldt alleen voor overheidsinstanties.Ik mag elke dag een vlag, zelfs met oranje wimpel, buiten hangen en die hoef ik niet eens 's nachts binnen te halen.Ook zou ik op dodenherdenking de vlag in top mogen hangen.Ik mag de vlag op de grond leggen ook.Ondersteboven mag dus ook.De grote vraag blijft of dat wenselijk is.

31-05-2023 12:06:50 Desperado

Lid

WMRindex: 42

OTindex: 0

Wie de vlag ondersteboven hangt is respectloos tegenover degenen die voor onze vrijheid hebben gevochten.

Flauwekul om dat te doen omdat je het niet eens bent met de regering.

31-05-2023 12:30:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.239

OTindex: 4.705



Maar ik deel die mening wel @Desperado : Dat is een mening.Maar ik deel die mening wel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: