Lachwekkend eigen doelpunt in Litouwen keeper trapt uit en bezorgt teamgenoot hoofdpijn

Een blunder in de achtste finales van het nationale bekertoernooi van Litouwen brengt ongetwijfeld een brede lach op je gezicht. Doelman Tomislav Duka van FK Žalgiris uit Vilnius schopt de bal met een noodvaart tegen het achterhoofd van zijn eigen verdediger, die ongewild de 0-3 inkopt.De Oostenrijker Stipe Vučur loopt nietsvermoedend naar voren, en op het moment dat hij achterom kijkt, krijgt hij de bal vol tegen het hoofd. Hij moet duidelijk even bijkomen van de klap en de gevolgen van zijn curieuze eigen doelpunt in de 80ste minuut tegen FK Kauno Žalgiris uit Kaunas, dat hiermee doorstoot tot de kwartfinales van de beker.