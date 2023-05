Veganistische restaurants vallen als eerste om

Hoe hip de plantaardige keuken ook is, vegan restaurants hebben het zwaar. Afgelopen maand sloten maar liefst 8 veganistische zaken in Amsterdam hun deuren, aldus het Parool.



Een plantaardig dieet is populair, maar duur. De inflatie maakt het nog duurder. Klanten komen wel, maar bestellen minder, zeggen de ondernemers. Daarnaast is de doelgroep in verhouding nog steeds klein. Veganistische restaurants zijn vooral bezig met het overtuigen van vleeseters om bij hen te komen eten.



De niche is overstroomd met plantaardige vleesalternatieven, ook minder lekkere. Die minder lekkere geven veganistisch genieten een slechte reputatie en dat maakt vleeseters extra sceptisch.



Niet alleen veganistische restaurants hebben het moeilijk. De gehele horeca zit sinds de coronacrisis in zwaar weer. Schrijnend voorbeeld is restaurant Vanderveen, dat afgelopen maand zijn eerste Michelinster kreeg. Binnen een maand moest het de deuren sluiten. Uit een enquĂȘte van branchevereniging Koninklijk Horeca Nederland blijkt dat 3.500 horecazaken in zware problemen zitten.



Mogelijk is de sluitingsgolf van de veganistische restaurants een voorbode van wat de horecabranche te wachten staat. Daarin was overigens al voor Corona sprake van (nog altijd) onopgelost overaanbod van horeca.

