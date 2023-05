Buckingham Palace weigert resten Ethiopische prins terug te geven

De Britse koninklijke familie heeft een verzoek afgewezen om de stoffelijke resten van een Ethiopische prins terug te geven. Prins Alemayehu belandde door een conflict tussen Ethiopië en het Verenigd Koninkrijk in de negentiende eeuw in Engeland. Op 18-jarige leeftijd werd hij op Windsor Castle begraven.



Op zijn zevende kwam de Ethiopische Alemayehu door een conflict in Engeland terecht, schrijft de BBC. In 1862 wilde zijn vader, keizer Tewodros, een bondgenootschap aangaan met de Engelsen. Een samenwerking met de sterke Europeanen moest zijn rijk versterken.



Nadat koningin Victoria geen antwoord gaf op zijn verzoek, besloot de keizer om Europeanen te gijzelen. Onder hen bevond zich ook een belangrijke Britse diplomaat. Een succesvolle Engelse belegering volgde, met een voor de Ethiopische keizer pijnlijk resultaat.



Niet alleen werden duizenden schatten als gouden kronen, kettingen en jurken door de Britten geplunderd. Ook werd de vrouw van de keizer, Tiruwork Wube, samen met zoon Alemayehu meegenomen naar Engeland.



Moeder Tiruwork Wube overleed onderweg en dus bleef de kleine Alemayehu moederziel alleen achter, tot hij kennismaakte met de Britse koningin Victoria. Zijn status als wees wekte sympathie bij haar op en dus besloot ze om hem financieel te steunen. Ze plaatste hem onder de voogdij van kapitein Tristam Charles Sawyer Speedy, de man die de prins had begeleid op zijn reis vanuit Ethiopië.



In 1879 overleed de prins door een onbekende ziekte op 18-jarige leeftijd. Koningin Victoria was diep geraakt.



"Ik ben erg bedroefd en geschokt om per telegram te horen dat de goede Alemayehu vanmorgen is overleden", schreef ze in haar dagboek. "Het is triest! Helemaal alleen, in een vreemd land, zonder een familielid dat bij hem hoort."



Ze regelde een begrafenis voor hem op Windsor Castle.



Inmiddels, bijna 150 jaar later, komt familie van de jongen met het verzoek om de overblijfselen van het lichaam terug te sturen naar Ethiopië. "We willen zijn stoffelijke resten terug als familie en Ethiopiërs", vertelt familielid Fasil Minas aan de BBC. "Engeland is niet het land waar hij geboren is. Hem daar begraven is dus niet juist."



Buckingham Palace laat in een verklaring weten dat de jongen blijft liggen waar hij ligt. Het opgraven van de resten zou gevolgen kunnen hebben voor anderen, die begraven zijn in de catacomben van de St. George's Chapel in Windsor Castle.



"Het is zeer onwaarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn om de stoffelijke resten op te graven, zonder de rustplaats van een aanzienlijk aantal anderen in de omgeving te verstoren", luidt de uitleg.



Daarnaast geeft het Britse Koninklijk Huis aan 'dat ze de verantwoordelijkheid heeft om de waardigheid van de overledenen te behouden.'

Reacties

26-05-2023 11:25:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.885

OTindex: 85.823



Ik weet niet waarom Ethiopië na 150 nog ‘resten’ terugwillen. Maar dat daar niet enthousiast op gereageerd wordt is begrijpelijk Dat noemt de BBC een conflict? Dat is vast de understatement van het jaar.Ik weet niet waarom Ethiopië na 150 nog ‘resten’ terugwillen. Maar dat daar niet enthousiast op gereageerd wordt is begrijpelijk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: