Na sigarettenpakjes kiest Ierland ook voor waarschuwingen op alcohol

In Ierland is het binnenkort verplicht om waarschuwingen te plaatsen op alcoholproducten. Via speciale etiketten worden de Ieren gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico's die kleven aan het drinken ervan. Zo wordt bijvoorbeeld het drinken tijdens een zwangerschap afgeraden.



De waarschuwingen zijn vergelijkbaar met de huidige teksten en plaatjes op sigarettenpakjes. Zo komt er te lezen dat 'alcoholgebruik leidt tot leverziekte' en dat er een direct verband is tussen alcohol en fatale kankersoorten. Ook worden consumenten doorverwezen naar een website met meer informatie over de invloed van alcohol op hun gezondheid.



Op dit moment zijn er in Ierland al regels over het over het delen van gezondheidsinformatie op eet- en drinkverpakkingen. Maar met de verscherpte voorschriften hoopt de regering dat consumenten bewustere eigen keuzes kunnen maken over hun alcoholgebruik.



Het duurt nog even voor de aangepaste verpakkingen in de schappen liggen. Pas vanaf 22 mei 2026 moeten de alcoholproducten een volledig nieuwe uitstraling hebben.



De Ierse regering zegt dat veel Ieren zich nu niet bewust zijn van de risico's die komen kijken bij het gebruik van alcohol. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlijden ieder jaar 3 miljoen mensen door schadelijk alcoholgebruik. Dat komt neer op zo'n 5,3 procent van alle sterfgevallen.



'Een aanval op Italië'

Eerder maakten Franse en Italiaanse wijnboeren zich al boos over de waarschuwingsplannen. In Italiaanse media werd geschreven over 'een aanval op Italië', omdat het land de belangrijkste producent en exporteur is van wijn. Bovendien verdient het er flink aan: 14 miljard euro, meldt persbureau ANSA, waarvan de helft uit het buitenland komt.



In Nederland wordt vooralsnog niet gedacht aan plannen om het huidige beleid aan te passen. Hier wordt vooral uitgegaan van zelfregulering, waarbij alcoholproducenten onderling eigen afspraken maken over de informatie die zij op hun etiketten vermelden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: