Kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain brengt 6 ton op bij veiling

Een kapotgeslagen gitaar van Nirvana-voorman Kurt Cobain heeft op een veiling 595.900 dollar (550.000 euro) opgebracht. De gitaar, een linkshandige zwarte Fender Stratocaster, werd door Cobain aan diggelen geslagen bij een van zijn optredens begin jaren 90.



De opbrengt is fors hoger dan gedacht. Vooraf had veilinghuis Julien's de verkoopprijs ingeschat op 60.000 tot 80.000 dollar. Over de koper is niets bekendgemaakt.



Het is niet bekend bij welk optreden dit specifieke exemplaar door Cobain kapot werd geslagen. Er zijn meerdere voorbeelden bekend waar hij tijdens een optreden, of zelfs tijdens studio-opnames, zijn instrument aan gort sloeg.



Het moet in ieder geval voor de herfst van 1992 zijn geweest, want toen gaf Cobain deze gitaar cadeau aan een vriend. Hij had het instrument alweer enigszins opgelapt en gesigneerd, al kwam er geen geluid meer uit.



Het kapotslaan van muziekinstrumenten is met name in de rockwereld soms een onderdeel van de performance aan het einde van live-optredens. Nirvana, begin jaren 90 bepalend voor de wereldwijde opkomst van de grungemuziek, stond er om bekend.

