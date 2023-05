Hondenpark introduceert verbod op blaffen

Een honden-uitlaatveld in het Canadese Montreal heeft een bijzondere maatregel getroffen om de orde de bewaren. Volgens een bord dat recent op het hondenveld geplaatst is, is het er ten strengste verboden om te huilen of blaffen.

Volgens het bord worden overtreders bestraft met een boete van 500 tot 2000 dollar. Het bord is geplaatst na klachten van buurtbewoners, maar wordt door de gebruikers van het hondenpark niet in dank afgenomen.



”Het is erg stressvol”, vertelt een hondenbezitter aan CTV News. “Ik hou de hele tijd in de gaten of mijn hond zich wel netjes gedraagt, en of hij niet te veel geluid maakt. Dat wordt zenuwslopend.”

Reacties

22-05-2023 22:48:35 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Volgens een bord dat recent op het hondenveld geplaatst is, is het er ten strengste verboden om te huilen of blaffen.



Toch lastig dat de meeste honden nooit lezen hebben geleerd! Toch lastig dat de meeste honden nooit lezen hebben geleerd!

23-05-2023 01:24:01 Buick

Erelid



als mijn hond daar zou blaffen dan is het nog een kunst om van hem geld te krijgen. Het beest heeft nooit zijn portomonee bij zich als die naar buiten gaat.

23-05-2023 01:50:59 Emmo

Stamgast



@Buick : Een beetje hond zou toch een beurs aan zijn halsband moeten hebben. Pinnen lijkt me inderdaad wat lastiger voor zo'n beest.

