Kettingbotsing leidt tot bevalling van baby op A2

Een chaotische maar ook wonderbaarlijke file op de A2 bij Maasbracht. Een grote kettingbotsing veroorzaakte niet alleen een flinke verkeersopstopping, maar ook de geboorte van een baby midden op de snelweg.



Rond het middaguur klonken de alarmbellen bij de hulpdiensten. Een zware kettingbotsing met maar liefst zeven auto's zorgde voor een enorme file op de A2 in de richting van Eindhoven. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk, maar de materiële schade was aanzienlijk. Niemand raakte gewond.



Maar de file had een bijzondere verrassing in petto. Tussen de stilstaande auto's zat een vrouw die op het punt stond te bevallen. De vrouw begon weeën te krijgen. Gelukkig was de ambulance snel ter plaatse en hielp het medisch personeel de vrouw bij de bevalling.



In een situatie die eerder thuis hoort in een Hollywoodfilm, werd de gezonde baby midden op de A2 geboren, gelukkig wel in de ambulance. Moeder en kind maken het goed en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zo laat de politie weten. De woordvoerster kon niet zeggen of de vrouw bevallen is van een jongen of een meisje.



Rijkswaterstaat liet via Twitter weten dat de weg richting het noorden afgesloten was vanaf knooppunt Het Vonderen. Verkeer werd omgeleid, maar inmiddels is de weg weer vrij.

Reacties

21-05-2023 23:34:43 Mamsie

Oudgediende



Kettingbotsing leidt tot bevalling van baby op A2



Je zult als baby maar moeten bevallen en dan ook nog onder deze omstandigheden!

Je zult als baby maar moeten bevallen en dan ook nog onder deze omstandigheden! En is de moeder probleemloos geboren?

22-05-2023 01:07:35 HoLaHu

Oudgediende



@Mamsie :



De woordvoerster kon niet zeggen of de vrouw bevallen is van een jongen of een meisje. Mag je dat tegenwoordig überhaupt nog zeggen? Je moet toch zeggen dat er een mensje geboren is? Mag je dat tegenwoordig überhaupt nog zeggen? Je moet toch zeggen dat er een mensje geboren is?

